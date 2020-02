EH Aalborg-træner tilfreds trods nederlag: - Vi kan tage meget med hjem

HÅNDBOLD:- Vi kan tage rigtig mange gode ting med fra den her kamp.

Sådan lyder det fra cheftræner Morten Holmen, da vi fanger ham efter onsdagens kamp mod Herning-Ikast Håndbold, for selvom EH Aalborg må tage fra det midtjyske med et nederlag, tager de ikke derfra med nedslåede miner.

- I første halvleg spiller vi os til nogle rigtig fine chancer, men vi mangler noget skarphed, og så er Herning-Ikast bare rigtig skarpe på deres kontrafaser, fortæller han

Og selvom EH Aalborg må gå til pause med kun 11 mål mod Herning-Ikasts 18, fik de en god snak i pausen, og fandt nogle af de ting frem, som de gjorde godt.

- Så går vi ud og viser noget af det, vi har arbejdet på de sidste 12 dage - hvor vi viser noget moral og noget udstråling. Vi giver ikke op, før den sidste bold er kastet, fortæller Morten Holmen.

I lørdags kunne EH Aalborg tage den første sejr i 13 kampe. Det var debuten for Morten Holmen, men han var ikke meget for at tage æren for sejren. Foto: Bo Lehm

Og noget skete der, for selvom EH Aalborg tabte kampen, så fandt de alligevel noget moral og udstråling frem. Noget af det, som ser ud til at være rigtig vigtigt for både holdet og Morten Holmen.

- Selvom vi på et tidspunkt er bagud med ni, så går vi faktisk ind og vinder anden halvleg med ét mål. Vi dækker rigtig fint op og skaber igen masser af chancer fremad. Jeg synes, at det var helt på sin plads, at Herning-Ikast vandt kampen. De er det bedste hold i dag, men set fra vores side synes jeg bestemt, at der er mange gode ting, vi kan tage med hjem, siger han.

EH Aalborg havde lagt en plan for, hvordan de gerne så kampen forløbe og havde da også et ønske om at spille en tæt kamp langt hen ad vejen.

- Vi havde snakket om, at hvis vi kunne holde tæt indtil midten af anden halvleg, så havde vi en god tro på, at vi godt kunne være med, men der må man også bare sige, at Ikast er gode, og det er derfor, at de ligger nummer fem nu, fortæller Morten Holmen.

Næste gang EH Aalborg skal i aktion er 6. marts, hvor de hjemme tager imod HTH-ligaens nummer seks, Silkeborg-Voel KFUM.