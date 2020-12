EH Aalborg trodsede chokstart og genindtog førstepladsen

HÅNDBOLD:EH Aalborg er tilbage på sejrskurs. Efter sæsonens første nederlag til de aalborgensiske håndbolddamer kunne cheftræner Allan Heines tropper onsdag sikre to point mod Bjerringbro.

Med sejren er nordjyderne igen i spidsen i 1. division.

Bjerringbro slog ellers et lille hul ned til hjemmeholdet, da de kom foran 6-2 efter ni spillede minutter. Her udnyttede Allan Heine sin mulighed for time out, og det fik en hurtig effekt.

10 minutter senere var aalborgenserne således foran 10-6.

Det forspring var Aalborg - godt hjulpet på vej af Frida Høgaard Nielsens tre scoringer - mere eller mindre i besiddelse af, da holdene gik til pause ved 15-12.

I anden halvleg stemplede profilen Emma Aagaard ind og var med til at udbygge føringen frem mod kampens afslutning. Til sidst i kampen slog Bjerringbro dog tilbage i et sidste forsøg på at hente point i topstriden.

Dermed endte kampen altså 32-28 til hjemmeholdet i Nørresundby Idrætscenter.

1. division blev lukket ned i slutningen af oktober og en måned frem, da landet blev ramt af strengere coronarestriktioner. Siden genåbningen har EH Aalborg kun mødt Ringkøbing i ligaen, hvor de altså fik sæsonens første divisionsnederlag.