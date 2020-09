EH Aalborg tromler videre - men kæmper lidt med rytmen

HÅNDBOLD:Det nysammensatte EH Aalborg-mandskab ser sig stadig ikke tilbage efter tvangsnedrykningen fra Håndboldligaen. Lørdag vandt de 27-18 hjemme over Lyngby i kvindernes 1. division.

Dermed har aalborgenserne maksimumpoint efter tre runder, men cheftræner Allan Heine løber nu ikke rundt med armene oppe over hovedet af den grund.

- Det blev en ret rodet kamp mod Lyngby, hvor det var let at se, at der var klasseforskel, men hvor vi havde svært ved for alvor at finde en god rytme i vores angrebsspil.

- Defensivt stod vi dog meget stærkt igen, og Lyngby havde svært ved overhovedet at trænge igennem til afslutninger. Samtidig stod Jesse (Van De Polder, red.) igen med en redningsprocent på omkring de 50 i målet, fortæller Allen Heine.

Märta Hedenquist Allervik blev topscorer mod Lyngby lørdag med syv fuldtræffere.

- Hun ydede en formidabel indsats i begge ender af banen, roser cheftræneren.

Hvor langt EH Aalborgs niveau rækker i kampen om oprykning er dog fortsat svært at sige. Holdet mangler at møde Hadsten, Ringkøbing og Roskilde, som lige nu ligger i slipstrømmen på de aalborgensiske dukse.

- Vi er ikke i nærheden at at være sammenspillet, og jeg mangler også stadig noget viden om mine spillere. Men jeg har en rigtig god fornemmelse af den retning, vi er på vej i, og jeg mener, vi kan matche de bedste hold i rækken, siger Allan Heine.