EH Aalborg udbygger imponerende stime

GUDME:11 sejr i træk taler sit tydelige sprog. EH Aalborgs håndboldkvinder bliver bare ved med at buldre afsted mod oprykning til ligaen.

Senest gik det ud over Gudme, der ikke havde nogen videre chance for at følge med det nordjyske tophold.

Efter en lige indledning trak Peter Jagds tropper hurtigt fra på måltavlen, og da de to hold byttede udskiftningsbænk, var det et EH Aalborg-hold i fuld kontrol. Foran med 16-9 skulle der ske mærkelige ting, hvis ikke sejren skulle med retur nordpå.

- Det her var en rigtig god måde at genoptage sæsonen på. Der er altid lidt usikkerhed, når man går ind til den første kamp efter en pause, men spillerne håndterede det virkelig godt, og vi var aldrig i tvivl om, at vi ville vinde, siger Peter Jagd.

- Vi brændte lidt chancer i kampens indledning, men der var ingen panik, for det er meget sjældent, at en keeper slutter med en redningsprocent på 70, så det handlede om, at vi skulle blive ved med at spille os til de rigtige chancer, og det gjorde vi, siger EH Aalborg-træneren.

Med sejren holder EH Aalborg fast i førstepladsen, som man lige nu indtager for næsen af Bjerringbro og Holstebro, der begge er to point efter i tabellen.

Normalt taler hold i EH Aalborgs position om at tage en kamp ad gangen, men EH Aalborg-lejren er dog ikke bange for at have det lidt længere lys på, når det gælder de resterende opgaver i sæsonen.

- Det er en spændende snak. Vi har sagt til os selv, at det her mest af alt handler om, at vi skal finde noget, der gør, at vi kan være gode i de næste tre måneder. Vi har altid fokus på den næste kamp, men vi har også brugt en stor del af vores træning på at arbejde med elementer, der skal sikre, at vi er stabilt gode i de næste måneder, for vi ved godt, at det vil kræve mange sejre for at holde fast i førstepladsen, siger Peter Jagd.

Næste opgave for topholdet er endnu en must-win-kamp. Det er nemlig en hjemmekamp mod Ejstrup/Haervejen, der ligger og roder rundt på 1. divisions sidsteplads.