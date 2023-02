EH Aalborg udbygger vild stime

VRÅ:EH Aalborg kunne fredag aften fortsætte sin voldsomme stime af sejre, da holdet vandt for 17. gang i træk. Denne gang var det AGF Håndbold, som løb ind i den aalborgensiske håndboldmaskine og måtte rejse fra Nordjylland med et nederlag på 26-32.

Dermed fik EH Aalborg indviet sin "nye hjemmebane" i Vrå på fornem vis. Idrætscenter Vendsyssel dannede rammen for kampen i et forsøg på at udvide klubbens samarbejdspartnere.

Selvom omgivelserne var noget anderledes end den sædvanlige hjemmebane i Nørresundby, så ændrede det intet for EH Aalborg, der moste på fra start. Efter et kvarter var holdet foran med 10-5. Frem mod pausen fik østjyderne spist sig en anelse ind på hjemmeholdet, som kunne gå i omklædningen foran med tre.

AGF fik reduceret afstanden til to mål, men det var også det tætteste gæsterne kom på værterne. Herefter blev gaspedalen sendt i bund, og halvvejs i anden halvleg var EH Aalborg oppe med 28-21. Derfra kunne de stille og roligt løbe de to point hjem.

Med sejren spiller EH Aalborg sig alene på førstepladsen. Klubben har to point ned til Bjerringbro FH på andenpladsen.