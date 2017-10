EH Aalborg uddelte bank

HÅNDBOLD: Der var absolut ingen tvivl om fordelingen af pointene, da EH Aalborg mandag aften havde besøg af AGF i kvindernes 1. division.

De aarhusianske gæster blev ganske enkelt kørt over af EH Aalborg, der førte opgøret fra start til slut og til sidst vandt med hele 39-17.

Efter et kvarters spil førte hjemmeholdet med 10-3, og det var bare et varsel om, hvad der ventede for gæsterne.

Efter 16-9 ved pausen strammede EH Aalborg grebet yderligere i anden halvleg, og det udviklede sig til sidst til en regulær øretæve til AGF.

Sejren betyder, at EH Aalborg er noteret for seks point efter fire kampe, og dermed ligger nordjyderne godt til i toppen.