EH Aalborg vil kæmpe videre i toppen

HÅNDBOLD: Søren Fiskers trup er atter klar til at tørne ud lørdag klokken 15.00, når EH Aalborg bejler til førstepladsen i kvindernes 2. division.

- Jeg forventer en intens kamp mellem to gode hold, og jeg forventer, at vi viser, at vi fortsat skal være med i toppen af rækken, siger cheftræner Søren Fisker.

Holdet er særligt opmærksomme på omstillingerne, som skal være rigtig skarpe, hvis sejren skal vindes på hjemmebanen.

- Det er en vigtig kamp, men skulle vi tabe eller tabe point, så betyder det bestemt ikke, at vi er færdige, for så har vi stadig 12 kampe tilbage i sæsonen, siger han.

Det er nemlig holdets første kamp i 2018, og efter en lille juleferie og god tid til evaluering på første halvdel af sæsonen er Søren Fisker helt rolig ved at sende kvinderne på banen igen.

- Vi har en bred trup, og vi har rigtig mange dygtige spillere, der helt klart har niveauet til at spille kampen her, fortæller han.

EH Aalborg møder SønderjyskE på hjemmebane i Dronninglund Hallerne lørdag klokken 15.00.