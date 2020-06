EH Aalborg rykker ned: Dansk Håndbold Forbund vinder klagesag

HÅNDBOLD:EH Aalborg må indstille sig på en sæson i landets næstbedste række.

Danmarks Idræts Fodbund offentliggjorde fredag formiddag, at den har afgjort begge de klagesager, som de tvangsnedrykkede klubber, EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder Håndbold, har indgivet, efter de blev tvangsnedrykket som følge af, at DHF valgte at lukke sæsonen tidligt ned på grund af corona-krisen.

Dermed har EH Aalborg opbrugt de klagemuligheder, som klubben havde over afgørelsen om tvangsnedrykning.

Beslutningen blev i første omgang truffet i udvalget for professionel håndbold, men har siden hen været forbi Håndbolds Appelinstans to gange, Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab og nu altså DIF’s Appelinstans.

Dermed er det nordjyske ligahold altså at finde i 1. division i den kommende sæson.

- Jeg er først og fremmest lettet over denne afslutning. Sagen har nu kørt længe med mange appeller. Vi har hele tiden troet på, at vi gjorde det rigtige, men det var på ingen måde nogen nem beslutning, da vi afsluttede sæsonen. Jeg har selvfølgelig ondt af de tre klubber, men nu håber jeg, at vi alle kan se frem mod en ny sæson, siger formand i DHF Per Bertelsen i en pressemeddelelse.

De involverede parter i sagen har i dag alle udelukkende modtaget konklusionerne på sagsbehandlingerne. Selve præmisserne for afgørelserne bliver først kendt i løbet af 14 dage.