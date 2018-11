EH vil veksle lærepengene

HÅNDBOLD: Der venter en kamppause på halvanden måned lige rundt om hjørnet for EH Aalborg, men først skal oprykkerne onsdag en tur til Holstebro. En kamp, der samtidig markerer, at turneringen vender. Og cheftræner Karen Brødsgaard håber, at nordjyderne har taget de hidtil opsparede lærepenge med sig ind til anden halvdel af grundspillet.

- Vi håber, at det er os, der blev klogest af sidste kamp mod TTH Holstebro og haft en god udvikling af mange kampe i højt tempo, siger EH Aalborgs cheftræner, der kan mærke, at holdets tro på at kunne gøre sig gældende i håndboldligaen lever i bedste velgående.

- Det tror jeg allerede forplantede sig efter første kamp. Vi kan sagtens være med i de perioder, hvor vi spiller godt, men vi skal forsøge at minimere de perioder, hvor vi spiller knap så godt. Vi har brugt tid på at løfte bundniveauet, og det håber jeg, at man kan syne på sigt, siger Karen Brødsgaard.

Kampen spilles klokken 18.30 i Gråkjær Arena i Holstebro.