Ehlers er klar til at spille VM for Danmark

Nikolaj Ehlers er klar til at deltage for Danmark ved VM i ishockey, efter at der ellers har været tvivl om hans deltagelse af forsikringsmæssige hensyn.

Det bekræfter Danmarks Ishockey Union (DIU) over for TV 2 Sport og Ritzau.

Dermed er den 27-årige NHL-stjerne klar til Danmarks åbningskamp mod Ungarn, der begynder lørdag klokken 15.20.

- Jeg fik det at vide kvart over 12 (dansk tid, red.), så et kvarter før deadline. Jeg er klar, så jeg glæder mig bare til at komme på isen, siger Ehlers til TV 2 Sport.

Ehlers ankom allerede i sidste uge til den danske VM-lejr, men fik ikke lov til at gå på isen i de to afsluttende testkampe mod Letland og Slovenien.

Winnipeg Jets, hvor danskeren er på lønningslisten, forlangte, at en forsikring skulle være på plads, inden han kunne spille for landsholdet.

Det er der som sådan ikke noget usædvanligt i. Problemet var, at Ehlers kæmpede med en skade i de sidste uger af NHL-sæsonen.

Det gjorde det svært for IIHF (Det Internationale Ishockeyforbund) og DIU at finde et selskab, der var villig til at tilbyde en forsikring.

Så sent som lørdag formiddag var der fortsat ingen afklaring, men man fandt altså frem til en løsning i 11. time, umiddelbart inden DIU skulle indskrive spillere til den første VM-kamp.

Og det sker med en betydelig velvilje fra Winnipeg Jets, fortæller landsholdets manager, Kim Pedersen.

- Vi har talt meget med dem natten over, og Winnipeg har accepteret at tage risikoen, mens vi fortsætter med at lede efter en dækning. Den kommer forhåbentlig på plads meget snart, siger Pedersen.

Signalet fra IIHF er, at man har fundet et forsikringsselskab, der vil forsikre Ehlers.

- Vi har ikke fået nogen pris endnu. Det bliver sikkert ikke billigt, men vi forventer, at det bliver det, man kan kalde en rimelig pris efter omstændighederne, siger Kim Pedersen.

Foreløbig melder han også Nikolaj Ehlers klar til søndagens kamp mod Frankrig, uanset om DIU når at underskrive en forsikringsaftale inden kampstart.

Ehlers spiller sit fjerde A-VM, efter at han også var med i 2016, 2017 og sidste år. Han har foreløbig spillet 22 VM-kampe og lavet 17 point.

Ud over sin søn har landstræner Heinz Ehlers udpeget 21 spillere til kampen. Tre mand sidder over. Det drejer sig om målmand Mathias Seldrup, backen Jacob Gammelgaard og forwarden Matthias Asperup.

Danmark skal i de efterfølgende kampe i gruppe A møde Frankrig, Østrig, Tyskland, USA, Sverige og Finland i nævnte rækkefølge.

/ritzau/