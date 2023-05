Heinz Ehlers langer ud efter NHL-danskere

TAMPERE:Danmarks ishockeylandstræner, Heinz Ehlers, er skuffet over de danske NHL-spilleres vilje til at stille op for Danmark ved VM i hans tid i spidsen for holdet.

Det siger nordjyden i et interview med TV 2 Sport.

Ehlers har forståelse for, at man ikke kan stille op ved VM hvert år, men generelt mener han ikke, at de danske NHL-spillere har prioriteret landsholdet.

- Jeg skal være ærlig at sige, at der er nogle, jeg er rimelig skuffet over. Nogle, som slet ikke har budt ind i de fire år, jeg har været landstræner. Det, synes jeg, er for dårligt. Der synes jeg godt, at man nogle gange må betale lidt tilbage for det, som dansk ishockey også har gjort for dem, siger Heinz Ehlers.

Han kalder det den største udfordring ved jobbet at få samlet de bedste spillere til de største turneringer.

Han ønsker ikke at sætte navn på de spillere, han er utilfreds med.

- Jeg tror godt, folk i hockey-Danmark ved, hvem det er. Og de ved det sikkert også selv. Men det handler altid om prioritering.

Aktuelt er syv danske spillere tilknyttet NHL, men ud af dem er kun Nikolaj Ehlers - landstrænerens søn - med til VM.

Heinz Ehlers stopper som landstræner efter VM, og han kan meget vel stå i spidsen for holdet for sidste gang tirsdag aften, når holdet møder Finland.

Danmark har brug for et mindre mirakel for at nå kvartfinalen.

Først skal Tyskland tabe til Frankrig, inden Danmark senere på dagen skal besejre de finske verdensmestre i en fyldt arena i Finland.

Ehlers tiltrådte som landstræner i 2018.

/ritzau/