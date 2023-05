Ehlers og nykårede mestre slutter sig til VM-bruttotrup

INDLAND:Den danske bruttotrup til VM i ishockey får i denne uge en styrkeindsprøjtning.

Den nordjyske NHL-spiller Nikolaj Ehlers meldte allerede i weekenden sin ankomst, og han er nu officielt udtaget til den kommende uges testkampe mod Letland og Slovenien.

Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse mandag.

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets røg hurtigt ud af slutspillet i NHL, og derfor kommer aalborgenseren nu hjem og spiller for sin far, Heinz Ehlers, der stopper som landstræner efter VM.

- Vi er yderst taknemmelige over, at Nikolaj igen spiller VM for Danmark. Ikke blot er han en spillemæssig meget dygtig forward, han er ligeledes en dejlig person, der altid bringer godt humør ind i VM-truppen, siger landsholdets general manager, Kim Pedersen.

To pirater er med

Foruden Nikolaj Ehlers er flere nykårede mestre kommet ind i den danske trup. Det drejer sig om målmanden George Sørensen og backen Anders Koch fra Aalborg Pirates, som slog Herning Blue Fox i DM-finaleserien.

Aalborg Pirates-kaptajn Julian Jakobsen har på forhånd meldt fra til landsholdet.

Herning Blue Fox bidrager til truppen med Morten Poulsen og Mathias Bau Hansen.

Fra Sverige kommer også en nykåret mester. Joachim Blichfeld, tidligere Frederikshavn White Hawks, har sluttet sig til den danske trup efter at have vundet det svenske mesterskab med Växjö Lakers.

Nicolai Meyer, der har en fortid i såvel Aalborg Pirates som Frederikshavn White Hawks, kom allerede med i truppen til kampen mod Norge i lørdag.

Han har netop været med til at vinde den østrigske liga, som også har deltagelse af italienske, ungarske og slovenske hold. I finaleserien vandt han og Red Bull Salzburg over HC Bozen-Bolzano fra Italien.

Frederikshavnerne Mikkel Aagaard fra svenske MoDo, og Oscar Fisker Mølgaard bliver også en del af den danske VM-trup.

- Det er et godt kuld af spillere, vi får ind nu, siger Kim Pedersen.

Planen er, at rutinerede Frederik Storm tilslutter sig truppen i næste uge.

Danmark møder Letland i Aalborg torsdag. Derefter venter Slovenien tirsdag i næste uge. VM går for Danmarks vedkommende i gang 13. maj med en kamp mod Ungarn.

/ritzau/