Ehlers sænkede sin gamle klub

ODENSE:Efter syv sejre på stribe måtte Aalborg Pirates' tophold i Metal Ligaen mandag aften luske slukørede fra isen i Spar Nord Arena i den fynske hovedstad efter et smalt nederlag mod rækkens nummer tre, Odense Bulldogs, som med sejren åd sig ind på ligaens absolutte top.

Odense Bulldogs-Aalborg Pirates Periodecifre: 1-0, 0-0, Mål: 1-0 (08.01) Sebastian Ehlers (ass. Radim Piroutek og Gunars Skvorcovs). Udvisninger: Odense 3x2 min. Aalborg 2x2 min. Hoveddommere: Thomas Buchardt Andersen og Rene Jensen Tilskuere: 1525 VIS MERE

Matchvinder blev en gammel kending af nordjysk ishockey, nemlig Aalborg-drengen Sebastian Ehlers. Den 29-årige forward, som skiftede fra Aalborg Pirates til netop Odense i 2017, sendte knap midtvejs i første periode pucken i mål på et tidspunkt, hvor hjemmeholdet kun havde få sekunder tilbage af et powerplay, efter nordjydernes Lasse Bo Knudsen sad til afkøling for en hooking.