Ehlers scorede, da Danmark sled sig til VM-sejr

ISHOCKEY:Ishockeylandsholdet holder sig til i kapkøbet om kvartfinalebilletter ved VM i Finland.

Danmark undgik et dyrt pointtab ved at slå Italien med 2-1 i en kamp, der blev unødvendigt spændende.

Trods enormt spillemæssigt overtag og trods stor dominans i skudstatistikken lykkedes det nemlig aldrig det danske hold at ryste de hårdt kæmpende italienere af.

Derfor havde sydeuropæerne færten af et overraskende point, de reelt ikke burde have været i nærheden af.

Og det var ikke uden problemer, danskerne fik bjærget den sejr, der bringer holdet op på seks point efter tre kampe.

Spillernes indstilling fejlede ellers intet. Man forsøgte fra start at skrue tempoet i vejret og bombarderede det italienske mål med skud.

Men præcisionen manglede, og den rutinerede målmand Andreas Bernard havde en stor dag, der gjorde kampen til en tålmodighedsprøve.

Det burde have givet ro, at nordjyske Nikolaj Ehlers efter et kvarter scorede til 1-0, da han fandt et lille hul at sætte pucken ind i.

Målet faldt i dansk powerplay, hvor Mathias Bau fuldstændig spærrede målmandens udsyn med sin store krop.

Men trods fortsat envejstrafik og store chancer også i anden periode forsømte danskerne at øge føringen. I stedet virkede spillerne mere og mere irriterede over de italienske tacklinger, som lå lige på grænsen af det tilladte.

Den danske boks rasede, da store Peter Spornberger rev Nicholas B. Jensen omkuld ved at trække ham i armen.

Jensen ømmede sig og gik i omklædningsrummet for at få behandlet skulderen, mens publikum i hallen hylede og skreg over, at italieneren slap ustraffet fra narrestregen.

Mens det danske hold forsøgte at reorganisere sig uden den fysisk stærke forsvarer, faldt udligningen.

Morten Poulsen sad i straffeboksen, og da fik Italien held med sit powerplay, så Alex Petan kunne udplacere Sebastian Dahm i målet.

Der var hårdt brug for den efterfølgende pause, så spillernes puls kunne komme ned. Og minutterne blev tilsyneladende brugt fornuftigt, for det var et fokuseret dansk hold, der kom ud til tredje periode.

Der var ikke spillet to minutter, før føringen var genoprettet. Nordjyske Nicolai Meyer fandt Mathias Bau, som scorede fra tæt hold.

Som minutterne gik, vovede italienerne sig dog længere frem. Og de var centimeter fra udligningen seks minutter før tid, da et slagskud tordnede mod stolpen.

Men den italienske kaptajn, Daniel Frank, dummede sig med en frustrationsudvisning godt to minutter før tid og ødelagde sit holds chancer for et afslutningspres.

/ritzau/