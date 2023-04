AaB laver markante ændringer: Her er startopstillingen mod FC Midtjylland

HERNING:Det bliver et markant forandret AaB-hold, der fredag gæster FC Midtjylland til et opgør i 3F Superligaens kvalifikationsspil i sammenligning med det hold, der i mandags tabte 2-3 til OB.

Mest markant er det, at Theo Sander er blevet vraget i målet til fordel for den tyske U21-landsholdsmålmand Nico Mantl, der dermed får sin superligadebut for AaB.

I forsvaret erstatter Daniel Granli karantæneramte Jakob Ahlmann på venstre back, og på midtbanen er Malthe Højholt tilbage, efter at han overraskende sad på bænken i mandagens kamp. Det koster Pedro Ferreira pladsen i startopstillingen.

Helt i front er Nicklas Helenius også tilbage, og dermed ryger Marco Ramkilde ud på bænken.

Hos FC Midtjylland bærer den tidligere AaB'er Henrik Dalsgaard anførerbindet.

Der er kampstart på MCH Arena klokken 19.