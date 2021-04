AaB laver tre ændringer: Her er startopstillingen mod Horsens

FODBOLD:Der er tre nye ansigter i AaB's startopstilling, når det søndag eftermiddag gælder en udekamp mod AC Horsens i 3F Superligaens kvalifikationsspil.

I forhold til onsdagens 3-2-sejr over OB er Pedro Ferreira tilbage efter endt karantæne, mens Tim Prica bliver belønnet for, at han som indskifter scorede en enkelt gang i onsdagens kamp. Det tredje nye navn er Frederik Børsting.

Ændringerne betyder, at Magnus Christensen, Kasper Kusk og Kristoffer Pallesen må nøjes med en plads på bænken. Anfører Lucas Andersen fik et vrid i anklen under fredagens træning, men han er dog blevet klar nok til at få en plads på bænken.

AC Horsens trak det længste strå i det seneste indbyrdes opgør mod AaB, da det 3. marts blev til en 2-1-sejr. Østjyderne er dog håbløst sidst i Superligaen, og går resultaterne imod, kan nedrykningen blive definitiv allerede søndag.

Der er kampstart klokken 14, og du kan følge kampen i livebloggen herunder.