Thelander er tilbage: Her er AaB's startopstilling mod Brøndby

FODBOLD:Efter tre kampes fravær er Rasmus Thelander tilbage i AaB's startopstilling, når det søndag aften gælder en hjemmekamp mod Brøndby i næstsidste spillerunde af 3F Superligaens mesterskabsspil.

Forsvarsstyrmanden er blevet sin skade kvit, og hans comeback betyder, at AaB vender tilbage til et tremandsforsvar, efter at cheftræner Lars Friis i onsdagens kamp mod Randers forsøgte sig med en 4-2-3-1-formation.

I forhold til den kamp er Malthe Højholt også tilbage i startopstillingen efter overstået karantæne. Anfører Lucas Andersen blev skadet i Randers og må tage plads på tribunen, mens Kasper Kusk må nøjes med en plads på bænken fra kampens start. Det betyder, at Iver Fossum rykker en tand frem, mens Malthe Højholt spiller ved siden af Pedro Ferreira på den centrale midtbane.

AaB starter med følgende 11 til aftenens kamp mod Brøndby I.F.

Kampstart kl. 18.00 på Aalborg Portland Park



Følg opgøret direkte på TV3 Sport, Viaplay eller P4. #AaB #SuperAaB #sldk #AaBBIF #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/0skWelSvUx — AaB (@aabsportdk) May 15, 2022

Brøndby er rejst hjem fra besøg i Aalborg med nederlag i bagagen de seneste fire gange og må denne søndag endda stille op uden den karantæneramte anfører Andreas Maxsø.