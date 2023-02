Tidligere Superliga-topscorer er klar for Hobro

HOBRO:Hobro IK får hjælp fra en tidligere Superliga-topscorer, når klubben i foråret skal forsøge at sikre sig endnu en sæson i landets næstbedste fodboldrække.

Onsdag skrev himmerlændingene nemlig kontrakt med Ronnie Schwartz, der kort før transfervinduets lukning blev løst fra sin kontrakt med Vendsyssel FF.

- Vi har ledt efter en offensiv forstærkning, og der har vi kigget på to typer. Den ene var en mere chanceskabende type, mens den anden var en målscorer. Ronnie er det sidste, og når vi kigger på vores statistikker fra efteråret, kan vi jo se, at vi har spillet til flere mål, end vi har scoret. Vi håber, at Ronnie kan hjælpe med, at vi bliver mere effektive, siger Lars Justesen, der er teknisk chef i Hobro IK.

De to parter har i første omgang indgået en aftale, der gælder indtil sommer.

- Men der er ingen af os, der er afvisende over for et længere samarbejde, påpeger Lars Justesen.

Ronnie Schwartz blev tilbage i 2019/2020-sæsonen topscorer i Superligaen med 18 mål i 35 kampe for Silkeborg og FC Midtjylland, men siden har angriberen fra Ulsted, der også har en fortid i AaB, alt andet end succesfulde ophold i engelske Charlton og i Vendsyssel FF bag sig.

- Spørgsmålet med en aldrende spiller er jo tit, om han stadig har sulten, men vi har haft nogle gode snakke med Ronnie, hvor vi har kunnet mærke, at han stadig har et stort ønske om at brænde igennem. Fra dag ét hernede har han også påtaget sig en mentorrolle for vores yngre spillere. Han har været god til at give noget af sig selv.

- Samtidig har vi også set, at han fysisk er fit, og at han stadig er skarp foran mål. Selvfølgelig mangler han noget kampform, fordi han ikke har spillet mange kampe i Vendsyssel det sidste halve år, men vi tror og håber, at vi kan forløse ham igen med noget kontinuerlig spilletid, siger Lars Justesen.

Det var 33-årige Ronnie Schwartz, der selv tog initiativ til samarbejdet med Hobro, da han kontaktede Lars Justesen oven på ophævelsen med Vendsyssel.

- Det fortæller jo, at han stadig har en stor gnist og vilje til at bevise sig. Jeg kender også Ronnie helt tilbage fra 2016, hvor vi begge var i Esbjerg. Siden har jeg fulgt hans karriere på afstand, så jeg vidste godt, at han er en type, der giver noget af sig selv og ikke bare kommer her for at tjene de sidste penge. Han vil stadig bevise sig, siger Lars Justesen.

Når de sidste formaliteter at falde på plads, kan Ronnie Schwartz få sin Hobro-debut på lørdag, når himmerlændingene tyvstarter forårssæsonen i Nordicbet Ligaen med den fra efteråret udsatte udekamp mod Hillerød.