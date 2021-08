Eks-AaB'er vil vinde genoplivet lokalopgør - begge hold har desperat brug for en sejr

FODBOLD:Onsdag aften er der dømt lokalopgør, når Hobro IK gæster Sparekassen Vendsyssel Arena i Pandrup til et nordjysk 1. divisionsbrag.

Sidste gang de to hold tørnede sammen i samme række var tilbage i 2012, hvor det daværende Blokhus FC var på en kort visit i landets næstbedste fodboldrække, men nu mødes de to hold igen i en meget betydningsfuld kamp.

- Vi er realistiske, og vi ved godt, at vi kommer til at ligge i bunden og kæmpe for overlevelse, så det er vigtigt for os at holde de andre hold bag os. Derfor kan en sejr i morgen betyde rigtig meget, understreger Jammerbugt FC's Bardhec Bytyqi.

I weekenden hentede Jammerbugt den første sejr, da Fremad Amager blev nedlagt på udebane. Dermed blev de det første af de tre nordjyske 1. divisionshold, der fik smagt sejrens sødme i sæsonen.

- Det var kæmpe stort at få vores første tre point i NordicBet Ligaen (1. division, red.). Det var en god følelse, vi forlod Amager med. Sejre giver selvtillid, så jeg tror, vi går ind til kampen mod Hobro med masser af selvtillid. Vi er klar til at vinde, fastslår Bardhec Bytyqi.

Modsat jagter Hobro IK stadig sin første sejr efter en dårlig sæsonstart, hvilket også betyder, at intet mindre end tre point er acceptabelt.

- Det betyder ikke så meget, at det er et lokalopgør. Vi skal bare ud og have en sejr mod Jammerbugt. Selvom vi er bevidste om, at det bliver en svær opgave, så er det kun en sejr, der tæller, understreger Hobro IK's Emil Søgaard.

Begge hold er klar over, hvilken opgave der står foran dem, og derfor er der også enighed om, hvordan kampens forløb formentlig bliver.

- Jeg har en forventning om, at der bliver gået til den, og at der vil være mange dueller. Det bliver helt sikkert en fight mellem to hold, der er klar til at slå ihjel, siger Emil Søgaard med et grin.

- Vi ved, at der vil blive gået til den, så det bliver en fed kamp med fight, som man gerne vil spille, og hvor man gerne vil vinde over "storebror", supplerer Bardhec Bytyqi.

Også rollefordelingen mellem klubberne passer dem godt.

- Det med at vi er underdogs, har vi det helt fint med. Det er vi hver eneste kamp, og det fjerner en del pres fra os, forklarer Bardhec Bytyqi.

- Jeg synes kun, det er med til at sætte barren højt, at vi er favoritter. Vi skal vinde over et hold som Jammerbugt, så jeg synes egentlig kun, det er en motivation, at vi skal derop og vise, at vi er et bedre hold, fastslår Emil Søgaard.

Jammerbugt FC stiller med samme trup som den, der slog Fremad Amager, og samme situation er gældende hos Hobro, der dog har indlemmet Christoffer Østergaard som gardering for et par tvivlsomme spillere.