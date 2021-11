Eks-Jammerbugt-formand om sit stop: Vi var ikke enige om retningen med klubejer

FODBOLD:Det skulle være så godt, og det har det langt hen ad vejen også været i Jammerbugt FC, siden klubben blev købt af tyske Klaus-Dieter Müller.

Bo Zinck har som træner udrettet små mirakler med sin spillertrup i efteråret, og Jammerbugt FC ligger mod alle odds placeret over nedrykningspladserne i landets næstbedste række. Ved indgangen til vinterpausen er der alligevel kommet grus i maskineriet for Jammerbugt FC. Ikke alene stopper Bo Zinck som cheftræner, men den hidtidige bestyrelse med Bøje Lundtoft i spidsen som formand er også fortid.

- Helt overordnet handler det om, at vi i bestyrelsen har haft nogle drøftelser med Klaus-Dieter Müller, og konklusionen er, at han vil drive klubben på én måde, og vi ønskede at drive klubben på en anden måde. Som sådan tror jeg også, at vi deler Klaus-Dieter Müllers ambitioner, men vejen til indfrielse af de ambitioner er bare to forskellige for os og ham, siger Bøje Lundtoft.

Den tyske ejers indtog i Pandrup så i første omgang ud til at blive undtagelsen, der bekræfter opfattelsen af, at udenlandske ejerskaber i alle andre klubber end FCM og FCN er behæftet med store udfordringer. Nu ryger Jammerbugt FC ned i samme pulje af klubber, der er blevet berøvet sin kultur og sine værdier af en udenlandsk ejer, der ønsker helt andre boller på suppen.

En ny virkelighed

- Da vi i begyndelsen af året havde vores drøftelser med Klaus-Dieter Müller, var det jo blandt andet meldingen, at vi skulle have op til fem afrikanske spillere i truppen. Det tal er jo blevet langt højere, og det har skabt nogle udfordringer. Det er ingen hemmelighed, siger Bøje Lundtoft.

Den nu tidligere bestyrelsesformand er helt med på, at den frivillige udtrædelse af bestyrelsen er et træk, der får mange til tænke sit, men han understreger, at han stadig har tænkt sig at spille en rolle i og omkring klubben - nu som en del af et advisory board, der skal forsøge at hjælpe Klaus-Dieter Müller, der nu sidder som en enevældig hersker i Jammerbugt FC.

- Jeg ved godt, at det ikke er en helt normal transaktion, men som sagerne står, så giver det bare bedst mening. Vi vil fortsat forsøge at hjælpe klubben, men kort fortalt, så har vi ikke længere den indflydelse, som en bestyrelse altid vil have. Den magt ligger nu udelukkende hos Klaus-Dieter Müller, siger Bøje Lundtoft.

Fortryder intet

Det er oplagt at konkludere, at det ikke er gået helt som håbet på det organisatoriske plan, hvis man spørger Bøje Lundtoft og mange andre klubfolk i Jammerbugt FC og Jetsmark IF. Det får imidlertid ikke Bøje Lundtoft til at fortryde noget.

- Hvis jeg med min nuværende viden fik samme mulighed, som vi fik da Klaus-Dieter Müller meldte sig på banen, ville jeg stadig sige ja til at lade ham købe klubben, siger Bøje Lundtoft.

- Det vil jeg ud fra den betragtning om, at vi fik indfriet en bankgæld på 1,8 millioner. Hvis vi skulle have klaret den opgave selv, så havde vi skulle arbejde frivilligt til Nørehalne Cup 12-15 år, og det er mange frivillige timer, der skal lægges i det, så jeg ville også have anbefalet et ja til et salg i dag. Alene ud fra den betragtning, at vi ikke har noget at tabe rent økonomisk på det her salg. Tværtimod, siger Bøje Lundtoft.

- Udfordringen har været, at der har været for mange og for store justeringer i forhold til den plan, vi i første omgang blev præsenteret for. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at vi selvfølgelig fortsat vil bakke op om arbejdet i Jammerbugt FC, siger Bøje Lundtoft om den opsigtsvækkende udvikling.