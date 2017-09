Ekslandsholdsspiller strides med DBU om erstatning

Den tidligere landsholdsspiller i fodbold Kasper Lorentzen er havnet i en strid med Dansk Boldspil-Union (DBU), skriver Ekstra Bladet.

Ekslandsholdsspilleren måtte i februar 2015 indstille karrieren efter et langvarigt skadesforløb.

Det skete, to år efter at han blev knæskadet på en tur i USA med ligalandsholdet.

Skaden blev i henhold til loven anmeldt som en arbejdsskade, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede efterfølgende, at Kasper Lorentzen havde fået en varig mengrad på otte procent.

Kasper Lorentzen har modtaget 68.000 kroner fra DBU's forsikringsselskab.

DBU har imidlertid indbragt sagen for Ankestyrelsen, og så længe sagen kører dér, kan Kasper Lorentzen ikke søge om erstatning for tab af erhvervsevne.

- Det er frustrerende bare at gå og vente. Rent ud sagt synes jeg, at DBU pisser på mig. Man skal behandle folk ordentligt, og jeg føler, at DBU helt bevidst modarbejder mig, siger den tidligere FC Nordsjælland-spiller til Ekstra Bladet.

Kasper Lorentzen mener, at DBU bruger hans sag som principsag. Det skal også ses i relation til den igangværende debat om, hvorvidt fodboldunionen kan anses som arbejdsgiver for spillerne, når de er samlet med landsholdene.

Det mener Spillerforeningen, mens DBU har en anden holdning.

I DBU henviser kommunikationschef Jakob Høyer til, at Kasper Lorentzen var ansat hos FC Nordsjælland, da han blev skadet.

- I den konkrete sag var Kasper ansat i FC Nordsjælland på det pågældende tidspunkt, og derfor er han dækket af deres arbejdsskadeforsikring og den heri indeholdte invaliditetsdækning.

- Spillerne på landsholdet er dækket af den arbejdsskadeforsikring, der er ude i klubberne. Vi vil gerne understrege, at det er klubben, der er spillerens arbejdsgiver. Også i denne situation, siger Jakob Høyer.

/ritzau/