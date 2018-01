Ekspert: Grand slam-titel betyder alverden for eftermæle

De har begge ligget nummer et på verdensranglisten, men trods to finaleforsøg hver hidtil har de aldrig vundet en grand slam-titel.

Sådan er situationen for både Caroline Wozniacki og den aktuelle verdensetter, Simona Halep, inden de lørdag tørner sammen i Australian Open-finalen.

For de to spillere vil en sejr derfor betyde alverden for eftermælet, når karrieren engang skal gøres op.

- Prædikatet grand slam-vinder betyder kolossalt meget for en spiller. Nogle oplever at ligge nummer et i nogle uger, men en grand slam-titel kan man bryste sig af for evigt.

- Det er bare det største, man kan vinde, lige meget hvilken det er, siger Michael Mortensen.

Han har tidligere været træner for Caroline Wozniacki, men han havde mere succes i samarbejdet med kineseren Li Na.

Således var han tilknyttet kineseren, da hun i 2011 vandt sin første grand slam-turnering i French Open.

- Hun svævede på en lyserød sky. Endelig var det lykkedes, det hun havde kæmpet for fra karrierens start. Det var en lettelse, husker Eurosport-kommentatoren.

Han ser i lørdagens finale gode chancer for Wozniacki, der har vundet fire ud af seks indbyrdes møder med Halep, herunder de tre seneste.

- Typemæssigt ligger hun godt til Caroline. Halep slår ikke så hårdt, og Caroline kan neutralisere hendes tunge slag. Desuden har Halep haft problemer med anklen tidligere i turneringen, siger Mortensen.

Han mener dog også, at det mentale aspekt kommer til at spille en rolle.

- Den, der finder det rette spændingsniveau, vinder. Man skal forsøge at lade op så hverdagsagtigt som muligt for at føle sig tryg. Selv om det er nemmere sagt end gjort, siger Mortensen.

Lørdagens finale begynder klokken 09.30 dansk tid.

/ritzau/