Ekspert før bronzekamp: Bør blive en dansk medalje

HÅNDBOLD:Det lignede længe et dansk mirakel i semifinalen mod Norge, men til sidst må vi også bare erkende, at klasse fornægter sig ikke. Og Norge har igennem en årrække vist, at de har klassen.

Ressourcerne blev til sidst for knappe i den danske midtzone, og Henny Reistad kom til at fylde alt for meget i det norske angrebsspil, så det endnu engang endte med norsk sejr.

Når det så er sagt, så er det særdeles positivt, at Danmark for første gang i meget lang tid ser ud til at have fundet nogle våben, som rent faktisk kan gøre ondt på nordmændene. Og det er noget af det vigtigste, man kan tage med fra denne slutrunde. For Danmark havde virkelig stor ære af den kamp, og det er helt sikkert en indsats, som holdet kan bruge fremadrettet.

I dag gælder det så bronzekampen mod Kroatien, og selvom kroaterne har vist sig at være slutrundens helt store overraskelse, så ser det også ud til, at de nu er løbet tør for kræfter.

I deres sidste to kampe - mellemrunden mod Norge og semifinalen mod Frankrig - har de tabt med henholdsvis 11 og 10 mål, og det ser ganske enkelt ud til, at der ikke er mere i dem.

De har levet af en keeper, der har stået ekstremt stærkt, men som nu ser ud til at være luret. Og når de har været oppe imod de helt store mandskaber, har der ikke haft kvaliteten.

Og som Danmark har rykket sig ved denne slutrunde, så ligner det også et hold, der bør være markant bedre end kroaterne. Ikke alene er der hjemmebane - selvom det måske ikke siger så meget i øjeblikket - der bør også være forskel i kvaliteten.

Derfor er der ingen tvivl om, at Danmark er de helt store favoritter til at nappe bronzemedaljerne, og så må man bare sige, at slutrunden har været mere end godkendt - på alle parametre.

Spillemæssigt har holdet rykket sig gevaldigt, og processerne omkring holdet lige så. Og det har virkelig været en drømmeslutrunde for Jesper Jensen på trods af, at det er hans først som træner for det her hold.