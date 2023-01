Ekspert: Konkurrenter skæver ængsteligt til AaB

AALBORG:AaB har skudt papegøjen ved at købe Nicklas Helenius hos superligakollegerne fra Silkeborg. Det mener TV 2's fodboldekspert Morten Bruun.

- Han er da et kæmpemæssigt boost til AaB's trup, for selvom han ikke var ligeså dominerende i Silkeborgs efterår, som han var i sidste sæson, så er Helenius altså stadig en rigtig god angriber.

- Hvis man så lægger oveni, at AaB også har hentet en forsvarskapacitet som Rasmus Thelander hjem, så er det altså meget godt scoret. De er stadig klare favoritter til nedrykning, men jeg tror da, at deres konkurrenter skæver lidt ængsteligt til de forstærkninger, AaB nu har formået at hente, siger Morten Bruun.

Som aktiv spillede han 424 kampe for Silkeborg, og den del af hans hjerte kan godt blive lidt irriteret over, at klubben nu har solgt deres anfører til AaB.

- Hvis vi laver det regnestykke, at AaB kommer blæsende i foråret og får kontakt til feltet foran dem, så kan de da sagtens ende med at trække Silkeborg ind i en nedrykningsstrid. Selvom Kent Nielsens mandskab har notorisk kæledække-status, så skal der ikke så meget til, før de bliver nummer syv eller otte i grundspillet.

- Omvendt kan jeg også godt se tingene fra Silkeborgs synspunkt, for de har lavet en forretning, som får hele Helenius-historien til at gå i nul - samtidig med, at han har bombet mål ind og spillet dem i Europa, påpeger Morten Bruun.

AaB-direktør Thomas Bælum (tv.) lægger ikke skjul på, at han er glad og stolt over, at man har formået at skrive kontrakt med Nicklas Helenius. Foto: Lars Pauli

I Silkeborg var konkurrencen om spilletid i angrebet stor i efteråret, hvor Nicklas Helenius i perioder måtte starte på bænken. Fodboldeksperten ser større perspektiver for angriberen i AaB.

- Han har aldrig slået mig som en spiller, der blev bedre i en skærpet konkurrencesituation. Hvis AaB betaler i omegnen af fem millioner for at hente ham, så er det da fordi, at han skal spille. Hvis han ingen mål laver i den første kamp i foråret, så skal han alligevel spille både den anden og den tredje kamp. Det har bare altid passet Helenius godt den slags tillid, siger Morten Bruun.

Han mener også, at det sender en godt signal, at Nicklas Helenius ingen nedrykningsklausul har i sin treårige AaB-aftale.

- Det fortæller, at det er "til døden os skiller" i AaB. Han er i klubben på de samme betingelser som alle andre, og det er da også det eneste rigtige, siger Morten Bruun.

Han kan godt sætte sig ind i Helenius' skifte, selvom han på papiret rykker til en dårligere klub.

- For det første rækker hans AaB-kontrakt et halvt år længere ud, end den han havde i Silkeborg. Og for det andet skal man ikke kende ret meget til dansk fodbold for at vide, at et sportsligt presset AaB kan betale væsentligt mere i månedsløn end Silkeborg kan og vil. Så jeg kan sagtens forstå Helenius, siger TV2-eksperten.