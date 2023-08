Ekspert er ikke i tvivl: AaB skal ofre 10.000 kroner på denne protest

AALBORG:AaB må undvære både målmandstræner Poul Buus og midtbanespiller Pedro Ferreira i de kommende to opgør i 1. division i fodbold.

Begge så rødt i slutfasen af lørdagens 1-0-sejr over AC Horsens på Aalborg Portland Park.

Når det gælder karantænen til holdets portugiser, bør aalborgenserne dog ikke give sig uden kamp. Det mener flere tidligere divisionsdommere, som Nordjyske har været i kontakt med. Blandt dem Benjamin Leander.

- Jeg synes, at AaB skal ofre 1. divisions appelgebyr på 10.000 kroner og få Pedro Ferreira fritaget for de to karantænedage, han fuldkommen fejlagtigt har pådraget sig, fastslår den tidligere dommer i en klumme hos SpilXperten.

AaB-spilleren gik ind i en duel med AC Horsens' David Kruse med knopperne forrest, men tv-billederne viser også, at kontakten var minimal og mere havde karakter af en blokering, som østjyden sparkede op i.

Dommer Michael Rasmussen hev dog prompte det røde kort frem.

- Tacklingen er et eksempel, der er set tonsvis af gange på både internationalt og hjemligt niveau, og hvor straffen er et logisk gult kort. Nu fik Ferreira direkte rødt og to dages karantæne. Dem skal AaB anke omgående, lyder det fra Benjamin Leander.

Sportsdirektør Ole Jan Kappmeier er i dialog med DBU om de to røde kort, AaB pådrog sig i sæsonens første hjemmekamp. Foto: Lars Pauli

AaB's sportsdirektør Ole Jan Kappmeier er dog tilbageholdende med at smide en protest på bordet.

- I første omgang er vi gået i en rigtig god dialog med DBU (Dansk Boldspil-Union), og jeg kan endnu ikke sige, hvor den ender. Generelt vil jeg dog sige, at vi er forsigtige med at indsende protester. Der er selvfølgelig et økonomisk aspekt, men vi ønsker heller ikke, at AaB får et ry som dem, der hele tiden lægger sig ud med dommerne, forklarer Ole Jan Kappmeier.

Målmandstræner Poul Buus fik sit røde kort for protester og for at forlade det tekniske felt ved udskiftningsbænken. Hans karantæne giver en lavpraktisk udfordring, for i de to næste kampe i NordicBet Ligaen - mod FC Fredericia og FC Helsingør - må han ikke stå for opvarmningen af målmændene Josip Posavec og Max Vartuli.

- Vi overvejer i øjeblikket, hvordan vi løser det. Det er en mulighed, at målmændene selv varmer hinanden op, for de kender rutinen ud og ind. En anden mulighed er, at vi bruger en af vores målmandstrænere fra AaB Akademiet til opgaven. Det ser vi på, forklarer AaB's sportsdirektør.

Det er søndag 6. august, at AaB skal i aktion næste gang, når FC Fredericia klokken 15 gæster Aalborg Portland Park.