Eksplosiv udvikling: Hjørring-hold skriver historie med DM-finaleplads

FUTSAL:Mange gik forgæves i forsøget på at komme ind i hallen for at overvære den anden og afgørende DM-semifinale mellem Hjørring Futsal Klub og Lystrup.

Vendelboerne har fået skabt noget unikt med en stemning til sine hjemmekampe, der kun kan gøre samtlige håndbold- og ishockeyklubber grønne af misundelse. I en totalt pakket Vendia Hal var stemningen helt igennem elektrisk, da Hjørring-spillerne entrerede banen.

Hjørring Futsal Klub havde vundet den første DM-semifinale med 2-1. Derfor ville et uafgjort resultat være nok til at sende vendelboerne videre til klubbens første DM-finale. Normalt er mål en fast del af en futsalkamp, men denne gang sluttede kampen uden en eneste scoring. Det var folk dog ligeglade med, for det betød, at Hjørring Futsal Klub avancerede til finalen.

De mange hundrede tilskuere havde skabte en ramme, der nærmest bar hjemmeholdet i finalen, selvom det var en hård march mod et godt spillende Lystrup-hold.

Bedre blev det ikke, da den tidligere Jammerbugt-spiller Nikolaj Lyngø vekslede to advarsler til et rødt kort og to minutters undertal for Hjørring.

- Den var nok god nok. Først brokkede jeg mig til en advarsel, og så lavede jeg sådan en halv nødbremse, så jeg kan ikke sige så meget til det, siger Lyngø, der i modsætning til udendørs fodbold, hvor han er forsvarsfyrtårn, bliver brugt som angriber på en futsalbane.

- Det er for at spare en del afleveringer. Det er bare nemmere at spille den direkte op på en stor angriber, og det er her, jeg kan bruges, konstaterer Nikolaj Lyngø, der kan se frem til at misse den første DM-finalekamp mod Gentofte grundet det røde kort.

- Det passer også fint nok, for jeg er ved at have udstået min udendørs karantæne, så jeg kan komme i gang med at spille for Gug, siger Nikolaj Lyngø.

For Hjørrings landsholdskeeper William Rams er det en kæmpe begivenhed, at Hjørring Futsal Klub nu er i klubbens første DM-finale.

- Det havde jeg ikke drømt om for fem år siden. Det her er kæmpe stort, og det er også stort, fordi vi har fået skabt den her fantastiske ramme, hvor der bare er gang i den, når vi spiller hjemme, siger William Rams.

Nu venter en finaleserie mod Gentofte.

- Gentofte er favorit. Jeg vil sige 60-40 i deres favør. De har været der før, og de har et godt hold, men med vores hjemmepublikum i ryggen har vi en ekstra spiller, så vi skal nok give dem kamp til stregen, siger William Rams.

Det ligger endnu ikke fast, hvornår første kamp spilles. Det ligger dog fast, at det enten bliver lørdag den 16. april eller 2. påskedag. Altså mandag den 18. april.