Ekstrem svær pokallodtrækning for Hobro

FODBOLD:Fredag eftermiddag blev der trukket lod til anden runde af Sydbank Pokalen, og det var ikke ligefrem tale om nogen form for lykkens gudinde for Hobro IK, der blev parret med et af de kun tre hold fra 3F Superligaen, der træder ind i denne runde.

Hobro IK skal møde det nyoprykkede superligahold fra Vejle - det betyder dog trods alt, at Hobro får hjemmebane, da det lavest rangerede hold altid har fordel af hjemmebane i turneringen.

To andre nordjyske hold er også med i næste runde, da AaB først træder ind i turneringen i tredje runde.

Vendsyssel FF skal på udebanetur til Aarhus, hvor modstanderen enten bliver Jyllandsseriemandskabet Vatanspor eller Aarhus Fremad fra 2. division.

Enten skal Vejgaard eller Jammervugt FC, der først tørner sammen i den kommende uge, møde Middelfart. Det af de nordjyske hold, der går videre, for fordel af hjemmebane - Vejgaard, fordi de er lavere rangerende og Jammerbugt, fordi de blev trukket først op ad bowlen.

De øvrige nordjyske mandskaber røg alle ud af Sydbank Pokalen i 1. runde.