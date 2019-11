Elendig første periode lagde bunden for White Hawks-nederlag

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks kunne tirsdag aften have slået hul til forfølgerne i Metal Ligaen, men i stedet skal hullet gevaldigt rejse sig efter en skidt indsats i nederlaget på 2-1 hjemme imod SønderjyskE.

Første periode må nærmest have sat en eller anden form for uofficiel verdensrekord for hurtigst afviklede periode nogensinde. Blot otte spilstop var der undervejs, og perioden tog kun 23 minutter at afvikle.

Kampen blev afviklet i et hæsblæsende tempo på trods af, at Sønderjyske havde brugt masser af kræfter ved Continental Cup i weekenden.

Det kunne dog ikke ses på spillet, hvor hjemmeholdet i dén grad var på hælene i de første 20 minutter, hvilket SønderjyskE udnyttede til fortjent at bringe sig foran i powerplay, hvor Mathias Borring Hansen udnyttede en af rigtig mange gode muligheder i overtalsspillet.

Frederikshavn kunne nærmest ikke sætte to pasninger sammen - og alligevel havde holdet tre virkelig store muligheder. Friløbere til Dane Fox og Nikolaj Krag Christensen blev dog ikke udnyttet, og Alexander Bumagin brændte en kæmpechance tæt under mål.

Bare et minut før periodens udløb blev hjemmeholdet noteret for sit første skud på mål.

I anden periode kom Frederikshavn langt bedre med, men effektiviteten udeblev.

Dane Fox blev flere gang spillet fri i gode positioner tæt under mål, men stjernespilleren virkede først rådvild og siden frustreret over sin manglende evne til at omsætte de gode chancer til mål.

I stedet blev det backen Mads Larsen, der satte pucken i nettet med et drilsk skud ind imellem venner og fjender fra blueline.

Der gik dog ikke længe, før SønderjyskE svarede igen. Tæt under mål fik Phil Lane lov til at skyde tre gange, og til sidst kunne Samuel Jukuri ikke længere stå i vejen. Finnen imponerede endnu engang i målet, og Frederikshavn står over for en svær beslutning, om man skal vælge at holde på keeperen nu, hvor Tadeas Galansky er ved at være klar igen.

I tredje periode fik Frederikshavn chancen for at komme tilbage i powerplay, men spillet hang ikke rigtigt sammen, og i stedet måtte Frederikshavn så selv finde sig i en udvisning - den anden i kampen til en efterhånden meget frustreret Dane Fox.

Her skabte SønderjysKE et par gode muligheder med præcise tværpasninger, der hurtigt vendte spillet, men igen var Jukuri - stolperne - i vejen.

Gæsterne kunne have øget føringen med otte minutter igen, men et drønhårdt skud fra Mike Little gik over mål.

I de sidste 90 sekunder spillede Frederikshavn seks imod fem, og det gav endnu et godt tilbud til Dane Fox. Daniel madsen havde været tæt på med en styring, som Galbraith med nød og næppe holdt ude af målet. Pucken blev spillet retur til Dane Fox, der ganske symptomatisk for hans aften, knækkede staven i skudøjeblikket.

Resultatet betyder, at SønderjyskE lukker hullet op til Frederikshavn på tredjepladsen til to point - og sønderjyderne har en kamp i hånden.