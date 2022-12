Elendige forberedelser fyrede op under Aalborg Håndbold

SILKEBORG: Aalborg Håndbold spillede forrygende i lørdagens topkamp mod Bjerringbro-Silkeborg, som blev vundet 36-29. Indsatsen skal ses i lyset af, at holdet fik mindre end 40 timers restitution før opgøret i det midtjyske.

- Det gav de også en motivation, at vi var blevet bragt i den her situation, så vi var ekstra opmærksomme på ikke at vise nogen form for svaghedstegn. Vi viste i stedet, hvad vi er lavet af, siger cheftræner Stefan Madsen, der ikke kan sætte en finger på ret meget i Silkeborg.

- Vi præsterede på et meget højt niveau i begge ender af banen. Der var kun en kort periode, hvor vi forfaldt til at spille lidt for langsomt, men når vi holdt gang i bolden, kom vi jo til chancer hver eneste gang, forklarer han.

Hos aalborgenserne toppræsterede Mikkel Hansen og Aron Palmarsson på samme tid - med henholdsvis otte og syv scoringer - og det har ikke været hverdagskost i dette efterår.

Mikkel Hansen satte fart i angrebsspillet og ramte selv plet otte gange mod Bjerringbro-Silkeborg. Foto: Lars Pauli

- Det har måske også fyldt mere, end jeg synes har været helt rimeligt, men der er ingen tvivl om, at de i den her kamp viste et fantastisk niveau. De lå og vekslede mellem højre back og playmakerpositionen - alt efter hvordan vi gerne ville sætte angrebsspillet op - og stor cadeau til de to , selvom jeg nu synes, at hele holdet præsterede stærkt, siger Stefan Madsen.

Med sejren holder Aalborg Håndbold jul på førstepladsen i HTH Herreligaen, men cheftræneren ønsker sig en sejr mere i julegave, når holdet på onsdag runder året af med en pokalkvartfinale på udebane mod GOG.

- Så vil jeg blive rigtig glad, og så kan der for min skyld være helt tomt under juletræet, hvis bare vi vinder der, siger Stefan Madsen med et skævt smil.

Aalborg Håndbold mod BSH