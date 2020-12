Elitesport Vendsyssel er igen ramt af corona-udbrud: Ny aflysning

HÅNDBOLD:Elitesport Vendsyssel har det ikke nemt i denne sæson.

Klubben var netop blev kampklar igen efter en den nordjyske nedlukning, men nu er holdet for anden gang i år blevet ramt af corona-sygdommen, og derfor må torsdagens kamp mod Skive udsættes.

En spiller er testet positiv og flere andre har symptomer.

Hele truppen skal testes i dag og igen på lørdag i et forløb, der gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Resultatet af disse tests vil afgøre, om det vil være muligt at gennemført Elitesport Vendsyssels kommende kampe den 22. december i Grindsted og den 29. december i Herning.

Klubben havde ellers lige fået udleveret kampprogrammet for resten af sæsonen - et særdeles komprimeret et af slagsen, fordi truppen tidligere har været ramt af corona, og også fordi Nordjylland var lukket ekstraordinært ned i november.