Elitesport Vendsyssel fik bank af Spellerberg & co

HÅNDBOLD:Elitesport Vendsyssel forpassede lørdag muligheden for at komme tættere på redning i herrernes 1. division, da hjemmekampen mod Høj Elite blev tabt med 23-34.

De sjællandske gæster, der er anført af den tidligere landsholdsspiller Bo Spellerberg, afgjorde reelt kampen i slutningen af første halvleg.

Elitesport Vendsyssel havde således stadig snor i udeholdet, da Oliver Prince efter små 21 minutters spil reducerede til 8-10, men derfra gik det helt galt for hjemmeholdet, der kun scorede et enkelt mål i den resterende del af første halvleg. Høj Elite scorede i samme tidsrum syv gange og gik til pause foran 17-9.

Seks minutter inde i anden halvleg havde Høj udbygget føringen til 22-12, og til sidst endte det altså med en sejr på 11 mål til gæsterne.

Sebastian Andersen blev topscorer for Elitesport Vendsyssel med fem mål. Den tidligere Aalborg Håndbold-spiller Morten Slundt bidrog med samme antal scoringer for Høj, mens Bo Spellerberg nøjedes med to fuldtræffere.

Nederlaget betyder, at Elitesport Vendsyssel stadig står noteret for fire point på tredjesidstepladsen. De tre dårligste hold rykker direkte ned, og Elitesport Vendsyssel har fire point op til de pladser, der vil give kvalifikationskampe om at undgå nedrykning.