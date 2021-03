Elitesport Vendsyssel fik stoppet dårlig stime i bundkamp

HÅNDBOLD:Efter syv nederlag i træk fik Elitesport Vendsyssel i herrernes 1. division lørdag endelig sejrens sødme at smage igen.

Bundkampen på udebane mod SUS Nyborg blev vundet 26-24, og dermed kravlede Elitesport Vendsyssel op fra pladsen som næstsidst til tredjesidst i 1. division. Der er dog ikke nedrykning på spil, idet 2. division ikke bliver færdigspillet i denne sæson. Derfor rykker ingen hold ud af 1. division.

Elitesport Vendsyssel kom bedst fra land i Nyborg, og efter 19 minutters spil førte gæsterne 9-6.

De sidste 11 minutter af første halvleg vandt SUS Nyborg dog 7-2, og derfor gik de fynske værter til pause foran 13-11.

Fem minutter inde i anden halvleg var hjemmeholdets føring udbygget til 16-13, men med tre mål i træk kom vendelboerne tilbage på omgangshøjde.

Herfra fulgtes de to hold pænt ad. Fem minutter før tid førte SUS Nyborg 24-23, men så fik fynboerne ikke lov at score mere. Med to mål af Oliver Prince og en enkelt scoring af Steffan Stollig trak Elitesport Vendsyssel i stedet det længste strå.

Oliver Prince blev topscorer for Elitesport Vendsyssel med seks mål.