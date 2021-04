Elitesport Vendsyssel flytter til Vrå

HÅNDBOLD:Elitesport Vendsyssel får fremover hjemmebane i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Elitesport Vendsyssel følger dermed eksemplet fra den professionelle fodboldklub Vendsyssel FF og får faciliteter til træning og administration for både 1. divisionsholdet, 3. divisionsholdet og det kommende U19-hold i det stadigt ekspanderende Idrætscenter Vendsyssel.

Også Elitesport Vendsyssels hjemmekampe vil i den kommende sæson blive spillet i Vrå, hvor opvisningshallen har plads til 500 tilskuere. Arena Nord i Frederikshavn og Park Vendia i Hjørring vil dog fortsat være ramme om særlige kampe og netværksarrangementer.

Bestyrelsesformand Claus Fonseca er glad for de nye rammer

- For Elitesport Vendsyssel er de fysiske rammer en grundsten i bestræbelserne på at opfylde vores vision. Rammerne omkring holdet er med til, at spillerne og landsdelens talenter får optimale muligheder for at udvikle sig som mennesker og håndboldspillere.

- I Idrætscenter Vendsyssel har vi fundet perfekte rammer, samtidig med at vi er blevet budt velkommen med åbne arme. Vi har mærket, at Idrætscenter Vendsyssel og direktør Alex Rasmussen på alle måder er interesseret i at integrere os som en fast del af familien, som han selv udtaler det, siger Claus Fonseca.