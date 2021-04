Elitesport Vendsyssel har ny træner på plads

Elitesport Vendsyssel har et nyt, ungt og ambitiøst trænerteam på plads til den kommende sæson. Den nuværende 1. divisionsklub har fundet sin nye træner hos Nøvling i 2. division.

Jonas Aaen bliver cheftræner og afløser dermed Morten Holmen, der har trænet fusionsholdet fra Hjørring og Frederikshavn i klubbens debutsæson.

Assistent for Jonas Aaen bliver Benjamin Rømer, mens Jacob Strøm bliver fysik træner.

Eneste genganger i teamet er fysioterapeut Henrik Vestergaard, der også i indeværende sæson har været fysioterapeut for holdet.

I Jonas Aen får Elitesport Vendsyssel en yderst kompetent og meget ambitiøs træner. Han mangler kun den afsluttende opgave i at have gennemført Dansk Håndbold Forbund diplomtræneruddannelse, som er DHF’s højeste træneruddannelse. Han glæder sig først og fremmest til at få lov til at sætte sit eget fingeraftryk på nordjyske håndbold.

- Jeg er vendelbo, bosat i Hjallerup, og ser det som en chance og en udfordring at udvikle herrehåndbold på eliteniveau i vores landsdel, siger den nye cheftræner, siger Jonas Aaen i en pressemeddelelse.

Den nye assistenttræner, Benjamin Rømer, er 26 år og bor i Aalborg. Han er uddannet divisionstræner fra Aalborg Sportshøjskole og har en bachelorgrad i idræt fra Aalborg Universitet.

Benjamin Rømer har tidligere assisteret Jonas Aaen. Han ser det som en speciel opgave at udvikle en god kultur i truppen som basis for optimalt udbytte.

Jacob Strøm, 29 år og bosat i Skagen, er den nye fysiske træner. Han er kandidat i idræt fra Aalborg Universitet og har suppleret uddannelsen med en række internationale kurser. Han er desuden tidligere landsholdsspiller i floorball.

I samarbejde med de danske verdensmestre Niklas Landin, Lasse Svan og Rasmus Lauge driver Jacob Strøm online-virksomheden handballperformance.dk, der tilbyder personlig træning til håndboldspillere på alle niveauer

I Elitesport Vendsyssel vil Jacob Strøm opstille individuelle mål og træningsplaner for hver enkelt spiller. Han vil desuden fokusere på optimale kostvaner.

Samlet set er et et team, som sportschef Nicolai Klinge er begejstret for.

- Jeg er meget stolt over det team, vi har fået samlet. Jeg har store forventninger, og jeg er sikker på, vi med dette team tager et skridt i den rigtige retning mod at blive en professionel håndboldboldklub, siger Nicolai Klinge.

Den nye trænerteam starter arbejdet hos Elitesport Vendsyssel den 1. juni.