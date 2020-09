Elitesport Vendsyssel igen tæt på: Vi ydede virkelig en stor indsats

HÅNDBOLD::Det blev endnu engang lige ved og næsten, da Elitesport Vendsyssel lørdag mødte et af de forventede tophold i 1. division. Men hjemmeholdet trak sig sejrrigt ud til sidst - anført af en velspillende Bo Spellerberg, der sikrede hjemmeholdet sejren på 33-03.

- Jeg synes virkelig, vi ydede en rigtig mandsfolkeindsats, og hvis dommerne havde delt sol og vind lidt mere lige, så tror jeg også, vi havde taget point med herfra, siger træner Morten Holmen.

- Men nu har vi vist mod fire tophold, at vi godt kan være med, og nu venter to rigtigt vigtige måneder, hvor vi skal møde hold, som vi mere skal måles os med. Og så skal vi selvfølgelig gerne til at plukke nogle point , siger Morten Holmen.

- Vi havde en chance med to minutter igen for at komme bare et enkelt mål bagud, og havde vi scoret der, så havde jeg troet på det. Men det er klart, at Bo Spellerberg er en hård nød at knække i sådan en tæt slutfase, siger han.