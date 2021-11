Elitesport Vendsyssel smed overtaget kort før pausen

HÅNDBOLD:Elitesport Vendsyssel tabte søndag hjemme med 21-29 til Grindsted på trods af at hjemmeholdet havde føringen det meste af kampens første halveg.

- Første halveg spiller vi rigtig fint, men i anden halveg har vi problemer med at lave mål. Otte mål på en halveg det er for lidt. Vi skifter ikke meget ud i første halveg, og jeg ved ikke om luften simpelthen gik ud af ballonen. Vi satser det hele til sidst, hvilket også er grunden til, at vi taber med så mange mål, fortæller cheftræner Jonas Aaen.

Gæsterne fik med otte minutter til pausen udlignet til 11-11, hvilket fik tændt op i sønderjyderne, der gik til pausen med en føring på 14-13.

- Grindsted straffer os i de sidste 10 minutter af anden halveg. hvor vi laver for mange fejl og har svært ved at scorer, konstaterer Vendsyssel-træneren.

Efter pausen formåede hjemmeholdet aldrig at få kæmpet sig tilbage i kampen og få udlignet. Derfor kunne gæsterne sikkert spille sejren hjem med otte måls forskel.