Elitesport Vendsyssel startede perfekt mod favoritter: Fysikken slap op gennem kampen

HÅNDBOLD:Det var en vanskelig mission, som det nyetablerede Elitesport Vendsyssel kom på, da nedrykkerne fra Nordsjælland Håndbold kom forbi i Frederikshavn i herrernes 1. divison.

Det var ellers ikke til at se i starten, da hjemmeholdet efter 20 minutter overraskende var foran med 9-6, men derefter slap kræfterne op for vendelboerne. Ved halvlegen havde gæsterne overtager føringen med 12-10.

- Vi fik en fantastisk start og havde egentlig chancen for at komme yderligere foran, men de muligheder brændte vi. Det gjorde, at Nordsjælland åd sig ind i kampen.

- Nordsjælland viste deres enorme fysik, og så er de bare en klasse eller to foran os, lyder der fra Elitesport Vendsyssels træner Morten Holmen.

Vendsyssel er nu tre kampe inde i sæsonen efter fusionen, og Morten Holmen ser de rigtige takter.

- Vi er på rette vej med mange ting. Vi har kun mødt tophold her i starten, så vores turnering starter først for alvor i oktober, hvor vi skal vise, at vi kan være med, når vi møder de hold vi sammenligner os med, siger Morten Holmen.