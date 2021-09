Elitesport Vendsyssel-træner efter nederlag: Helt vanvittigt

HÅNDBOLD: Elitesport Vendsyssel løb lørdag ind i sæsonens første nederlag i herrernes 1. division i håndbold.

Udekampen mod Odder blev tabt 25-28, efter at vendelboerne ellers var gået til pause foran 11-9.

- I første halvleg stod vi rigtig godt defensivt, og jeg synes, at vi var det bedste hold. Vi brændte bare for meget, og derfor var vi ikke foran med flere mål.

- I anden halvleg stod vi for langt fra hinanden defensivt, og det skabte noget usikkerhed. Odder kom for nemt til afslutninger, hvor de måtte slide mere for det i første halvleg, og det er jo helt vanvittigt at lukke 19 mål ind på en halvleg.

- Det var en kamp, som jeg synes, vi skulle have haft point i, men når man leverer, som vi gjorde i anden halvleg, får man ikke point, og er det vores niveau, får vi ikke flere, siger Elitesport Vendsyssel-træner Jonas Aaen.

Oliver Prince blev Elitesport Vendsyssels topscorer med seks mål.