Elitesport Vendsyssel var i problemer, men nu er de et midterhold i 1. division

HÅNDBOLD:For første gang i sæsonen stillede Elitesport Vendsyssel op som storfavoritter, da de lørdag tog imod HEI i mændenes 1. division, men det var bestemt ikke uden sværdslag, at det aarhusianske bundhold blev besejret 29-24,

Kampen i Idrætshallen i Frederikshavn var en del af FfI’s 90 års jubilæumsfejring, men ved pausen var der ikke meget at feste over for hjemmeholdet. Vendsyssel førte ellers 7-3 efter 10 minutters spil - med en godt skydende Oliver Price i spidsen - men tre udvisninger på godt to minutter i slutningen af første halvleg forvandlede stillingen på måltavlen til 11-13.

Elitesport Vendsyssel skulle dog blot bruge 10 minutter af anden halvleg, før de igen var i front, 17-16, men kampen forblev alligevel tæt, og fem minutter før tid stod der 23-22 på måltavlen.

Hjemmeholdet tog en timeout med to minutter tilbage, og kom siden skarpe tilbage på banen og scorede opgørets sidste tre mål.

Sejren bringer Vendsyssel op midt i mændenes næstbedste håndboldrække på en syvendeplads - efter at have hentet syv point på syv kampe.

Oliver Price blev topscorer med syv mål, mens Daniel Holmen fulgte lige efter med seks fuldtræffere.