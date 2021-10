Elitesport Vendsyssels sejrstime blev bremset af bundhold

HÅNDBOLD:Elitesport Vendsyssels sejrstime i herrernes 1. division fik lørdag en brat ende.

Efter tre sejre i træk tabte vendelboerne skuffende med 33-34 på hjemmebane til bundholdet FIF.

Gæsterne trak fra midtvejs i første halvleg, da 5-5 blev forvandlet til 5-9, og det forspring formåede det københavnske bundhold at holde første halvleg ud, så Elitesport Vendsyssel måtte gå til pause nede med 13-17.

FIF holdt føringen på tre-fire mål i anden halvlegs første halvdel, men seks minutter før tid lykkedes det endelig hjemmeholdet at komme på omgangshøjde, da Oliver Prince udlignede til 30-30.

Elitesport Vendsyssel kom også foran 31-30, men så generobrede gæsterne føringen. 17 sekunder før tid udlignede Steffan Stollig til 33-33 men i kampens allersidste sekund sørgede Andreas Cortés Juul for, at gæsterne tog de to point med hjem.

Oliver Prince og Thomas Steffensen delte topscorerværdigheden for Elitesport Vendsyssel med syv mål hver.