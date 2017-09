Ellebæk: - Vi har flyttet os

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold er på en sejr og tre nederlag efter de første fire kampe i denne sæson - tre i 888Ligaen og en i Super Cuppen, men trods tirsdagens nederlag til Kolding, så ser holdets bagspiller Tobias Ellebæk stadig fremskridt.

- Jeg synes klart, at vi har rykket vores formkurve og vores spil. Der er mange nye spillere, der skal spilles sammen, og derfor slider vi stadig med det i angrebet. Men det går absolut fremad, siger han.

Holdet tabte på et mål i det allersidste sekund fra hjemmeholdets helt store spiller Philip Stenmalm, der med sin syvende fuldtræffer afgjorde kampen.

Forinden havde Tobias Ellebæk smidt bolden væk i en situation, hvor holdet ellers var i overtal og kunne afgøre kampen.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig og skuffet lige nu, for jeg føler virkelig, at det var en kamp, vi burde have vundet. Men vi smed for mange bolde væk, lyder det fra Tobias Ellebæk.

- Jeg kommer i tvivl, om jeg skal skyde eller aflevere i den sidste situation, og så træffer jeg desværre den forkerte beslutning. Det må jeg tage med, siger bagspilleren, der ellers havde leveret en god indsats i Kolding. Allerede på lørdag står Aalborg over for Flensburg i Champions League.

- Flensburg er jo heller ikke kommet alt for godt fra start, så det er en kamp, hvor vi kan spille frit og håbe at overraske, siger Tobias Ellebæk.