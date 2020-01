EM-analyse: Aalborg-komet i farezonen mod Ungarn

HÅNDBOLD:Den nye turneringsstruktur ved EM, hvor kun to hold fra hver pulje går videre til mellemrunden, betyder, at Danmark efter det indledende nederlag til Island har pistolen for panden, når de mandag aften møder Ungarn.

Jeg er dog ikke bekymret for, om nerverne af den grund vil spille Nikolaj Jacobsens verdensmestre et puds. Jeg forventer tværtimod en positiv reaktion fra et dansk hold, der vil være meget opsatte på at revanchere sig og vise, at de vil nå langt ved EM.

Det er først og fremmest på forsvarsdelen og hos målmændene, at Danmarks niveau skal hæves mod Ungarn, der indledte med en ét-måls-sejr over Rusland. Især Magnus Saugstrup og Henrik Toft var udfordret i midtzonen i premieren mod Island, og det betød, at defensiven ofte blev overspillet. Det gjorde betingelserne svære for Landin og Green i målet, som dog også var langt under niveau på især nærskuddene.

Ungarns Bence Bánhidi (th.) er en nøglespiller i begge ender af banen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ungarn satser meget på deres store stærke stregspiller, Bence Bánhidi, som er dygtig i screeningsspillet og skaber en del ravage centralt. Der skal danskerne finde en større grad af kompakthed og i stedet presse ungarerne til at skyde fra fløjene eller på yderkanten af backerne.

Får vi held med at presse Ungarn, har de også en tendens til at lave mange tekniske fejl - 11 af slagsen i deres åbningskamp - og de savner helt tydeligt den normale playmaker Máté Lékai, der er skadet.

Det skal vi kunne udnytte til for alvor at få gang i den danske kontrafase. Også fordi Ungarn har en keeper i Roland Mikler, som er rigtig dygtig, hvis man ikke får spillet chancerne store nok.

Jeg forventer, at Nikolaj Jacobsen vil lave et par ændringer til kampen. Anders Zachariassen bør komme i spil for at styrke midterforsvaret, og i offensiven ser jeg også gerne Niclas Kirkeløkke i aktion på højrebacken. En venstrehåndet spiller som ham vil bare give et større flow i angrebsspillet, og der er ingen tvivl om, det kan blive nødvendigt fremadrettet.

Jeg tror mange hold har noget ekstra i den taktiske forsvarspose ved det her EM, fordi det sjældent er en god idé bare at stå og afvente, at Danmark finder løsninger.