EM-profiler gav Vendsyssel Håndbold tørt på

HÅNDBOLD:Odense var som ventet for stor en mundfuld for Vendsyssel Håndbold, der søndag var kørt til Fyn for at udfordre et af topholdene i Bambusa Kvindeligaen.

Odense endte med at vinde så klart som 29-19 efter føring på 15-8 ved pausen. Dermed er vendelboerne stadig blot noteret for ét point i sæsonen og er fortsat sidst i rækken.

Vendsyssel Håndbold fik ellers en ganske fin start på opgøret i Odense, hvor hjemmeholdet efter de første 20 minutter førte så beskedent som 9-7.

Frem mod pausen knækkede filmen dog. Et par tekniske fejl, et stolpeskud og nogle gode redninger af den hollandske landsholdskeeper Tess Wester, kostede dyrt for nordjyderne.

Med seks scoringer på stribe skabte Odense et hul på måltavlen, som de aldrig siden var i nærheden af at sætte over styr.

Christina Pedersen blev topscorer for Vendsyssel med fem fuldtræffere (heraf tre på straffe), mens Sofie Sletskov scorede fire mål. Hos Odense var EM-spillerne Mie Højlund og Mia Rej blandt de mest træfsikre med hver fire scoringer.

Vendsyssel skal på en ny svær opgave i Håndboldligaen på onsdag, når de på udebane møder Nykøbing Falster Håndbold.