EM-slutrunde driller AaB's transfervindue: - Jeg ville gerne have haft truppen på plads i sidste uge

FODBOLD:Med et 0-1-nederlag mod Hobro og et uafgjort resultat i form af 2-2 mod Viborg, er det ikke resultaterne, AaB's cheftræner, Martí Cifuentes, kan prale af.

Til gengæld mener spanieren, at spillet på banen har set fornuftigt ud.

- Jeg er tilfreds med, hvordan spillet tager sig ud, men naturligvis ikke med, hvad kampene ender, siger den tidligere Sandefjord-træner.

To fokuspunkter tog han og trænerstaben med sig ind til lørdagens opgør. Særligt har AaB i de første to træningskampe haft fokus på, hvordan spillet bygges op.

- Hobro pressede ikke højt, så der var det svært at bygge noget op. I dag var det lidt nemmere, for Viborg vil gerne lægge presset højt, forklarer træneren.

Derudover var øjnene også rettet mod, hvordan holdet reagerede, når det mistede bolden i disse opbygningsfaser.

- Jeg synes, holdet reagerede godt, når det skete. Vi var gode til at presse højt og ikke give modstanderen for meget plads, siger Cifuentes.

EM-slutrunden besværliggør aktivitet på transfermarkedet

Louka Prip og Anders Hagelskjær er allerede hentet ind, men ved hjælp af analyser kommer der hele tiden ny viden om, hvad det er AaB mangler for at stå skarpt.

- Hver eneste dag får vi ny viden om, hvad vi behøver. Vi har lavet grundige analyser af, hvad det er vi mangler. Vi har længe arbejdet på disse prioriteringer, siger klubbens træner.

Den forestående EM-slutrunde besværliggør aktivitet på transfermarkedet, og det er også noget, man mærker på Hornevej.

- Det er et lidt specielt marked, fordi der også er en EM-slutrunde. Der er ikke så megen bevægelse på transfermarkedet. Transfervinduet er ret langt, og vi er stadig kun i begyndelsen. De store bevægelser kommer først, når EM-slutrunden er slut, og for mange vil der først ske noget i august, lyder det fra Martí Cifuentes.

- Selvom jeg som træner naturligvis gerne ville have min trup på plads i sidste uge, er jeg nødt til at være realistisk, og det kræver også en vis timing. Og det er Inge også god til at tage med sig ind i sit arbejde. Jeg mener, vi har en meget stærk trup, der er i stand til at konkurrere her i begyndelsen af sæsonen, tilføjer han.

Fokus på hver enkel kamp

Inden Martí Cifuentes kom til klubben, havde aalborgenserne allerede fastlagt, hvad ambitionerne for den kommende sæson skulle være; at slutte blandt de øverste fire. Om det er realistisk, vil spanieren ikke svare på.

- Målet er at vinde den første kamp mod FCK og kampene derefter. Vi er en stor klub i Danmark, så vi er nødt til at være ambitiøse. Jeg mener, Inge gør det bedste ud af de muligheder, vi har, lyder svaret prompte, inden han tilføjer.

- Vi har fuld tro på, hvad vi er i gang med. Jeg har stor tillid til Inge og hans arbejde. Spillerne arbejder hårdt og koncentreret hver eneste uge. Jeg har ikke så stort fokus på de overordnede ambitioner. Min målsætning er at vinde mod FCK, og så vinde kampen efter og kampen efter...

AaB har fået noget nær den mest vanskelige modstander i sæsondebuten, for her venter F.C. København. Aalborgenserne vandt dog 2-1 i Parken i oktober, men inden da havde nordjyderne ikke vundet på det københavnske græstæppe siden maj 2007.

Inden Cifuentes og co. kommer så langt, venter der dog en række træningskampe. Onsdag venter Esbjerg - en kamp, der - med abonnement - kan streames på nordjyske.dk. Første måned koster 79 kroner, og abonnementet fortsætter ikke.