Ementa rammer hovedet på sømmet: Dette vil han forbedre

FODBOLD:Lige nu står det sløjt til med målproduktionen blandt AaB's offensive spillere. Allan Sousa og Kasper Kusk er således de eneste spillere, der har scoret i denne sæson blandt de AaB-spillere, der huserer i angrebet.

Ved lørdagens træning, der var henlagt til Aalborg Portland Park, blev der gjort en ihærdig indsats for at sparke noget selvtillid ind i de forskellige offensive esser. Heriblandt Anosike Ementa, der ligner den startende frontløber til søndagens kamp mod Brøndby.

Ementa har samme udfordring som sine offensive medspillere: Der mangler mål på den personlige konto, så det helt store spørgsmål er, hvordan de skal komme fra den over to meter høje angriber?

- Jeg skal noget mere i boksen. Jeg skal ind, hvor det gør mere ondt på modstanderen. Jeg arbejder meget med at komme rigtigt i feltet, så jeg er godt positioneret, når rammer boksen, forklarer Anosike Ementa.

AaB's trup mod Brøndby AaB har udtaget følgende kamptrup til hjemmekampen i 3F Superligaen mod Brøndby: Josip Posavec, Kristoffer Pallesen, Jakob Ahlmann, Mathias Ross, Daniel Granli, Pedro Ferreira, Allan Sousa, Iver Fossum, Milan Makaric, Lucas Andersen, Malthe Højholt, Kasper Kusk, Louka Prip, Anosike Ementa, Lars Kramer, Theo Sander, Andreas Poulsen, Anders Noshe, Kilian Ludewig, Oliver Ross. Kasper Høgh er ifølge AaB's pressemeddelelse ukampdygtighed. AaB tager søndag imod Brøndby på Aalborg Portland Park. Kampen fløjtes i gang klokken 18, og den vises på TV3+ samt Viaplay. VIS MERE

I det hele taget arbejdes der meget med AaB's offensive muligheder. Det er tydeligt for alle på og omkring holdet, at der skal ske forbedringer. Hellere i dag end i morgen.

- Vi vil gerne have holdet højere op på banen, så vi kan spille noget fodbold. Det var ikke planen at komme så langt ned at stå mod FCN, men vi har altid en løsning, hvor vi kan smække den op på mig. Så handler det om, at vi får folk ind under, som jeg kan lægge bolden af til.

- Vi arbejder med at få kombinationerne til at sidde bedre, og så skal jeg altså være bedre til at komme i boksen. Mine medspillere har jo store offensive kvaliteter, så det handler om, at vi skal i gang med noget mere offensiv fodbold, så vi kan få flere mål på hele vejen rundt, siger Anosike Ementa.

Personligt har den 20-årige angriber vist både styrke og fart, men det har også betydet, at modstanderne har fået lov til at gå hårdt til Ementa, der ikke brokker sig trods hårdhændet behandling.

- Det har jeg været vant til, siden jeg var helt lille. Jeg har altid været en stor dreng, så jeg har ikke altid fået de frispark, som andre får, men det er noget, man vænner sig til. Det er ikke, fordi jeg lægger mærke til, hvis der er en, der kravler op på ryggen af mig. Det er bare sådan, det er, siger Anosike Ementa.

AaB's nye rambuk af en angriber er dog ikke kun med for at gøre duellerne til et helvede for modstanderne. Han skal også score mål, og det er Anosike Ementa meget bevidst om.

- Som angriber skal du score mål, og det er jeg 100 procent bevidst om. Jeg er sikker på, at det nok skal komme, hvis jeg bliver ved med at arbejde hårdt og forbedre mig, siger Anosike Ementa.

I sine fem indsatser i denne sæson var det i kampen mod AC Horsens, at Anosike Ementa var tættest på at score, da han måtte se et hovedstød blive reddet på stregen. Netop hovedspillet er et klart forbedringspunkt hos den 202 centimeter høje angriber.

- Der er ingen tvivl om, at jeg arbejder meget med mit hovedspil lige nu. Det kan sagtens blive bedre. Jeg har aldrig skulle hoppe for at heade til bolden, og så er det jo ikke så svært, når bolden kommer ind over. Nu bliver der jo bokset i feltet på en helt anden måde, og det stiller krav til mig, siger Ementa, der har en enkelt ikke helt uvæsentlig pointe i forhold til sit eget hovedspil.

- Det er jo heller ikke selvskrevet, at bare fordi man er høj, så er man god til at heade, så det er jo noget, man skal træne, og det er noget, jeg gerne vil blive bedre til, for jeg vil gerne kunne score mål på alle mulige måder, siger Ementa.