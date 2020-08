Emil Berggreen tilbage på træningsbanen i Hobro

FODBOLD:Da Hobro i 2014 rykkede op i Superligaen, skrev klubben kontrakt med angriberen Emil Berggreen, og blot et halvt år og tre scoringer senere blev han solgt til Eintracht Braunschweig i den tyske 2. Bundesliga.

Nu er den 27-årige spydspids tilbage på træningsbanen i Hobro - for en kort bemærkning. Emil Berggreens kontrakt med Twente i den hollandske Æresdivision er udløbet, så lige nu er angriberen klubløs.

- Der er noget interesse fra udenlandske klubber, og der afsøger jeg lige nu mine muligheder. Men der er ret fornuftigt at holde formen ved lige imens, så jeg kan gå direkte ind i en ny klub. Derfor er jeg glad for, at jeg er velkommen her i Hobro og kan træne med på et rigtigt fint niveau.

Selvom det er fem og et halvt år siden, han forlod Mariagerfjord, er der stadig mange ansigter fra dengang tilbage i klubben. Blandt andre sportschef Jens Hammer Sørensen, assistenttræner Michael Kryger, anfører Jonas Brix-Damborg samt Mads Hvilsom og Jesper Bøge.

- Da Hobro holdt ferie, var jeg her faktisk et par gange og træner lidt sammen med Hvilsom og Kryger. Der er mange, jeg kender her, og samtidig kan jeg bo hos min søster i Silkeborg, så det er en perfekt aftale. Og hvad angår faciliteterne har Hobro været inde i en rigtig god udvikling, siden jeg sidst var her. Det aftvinger respekt, siger Emil Berggreen, der regner med at blive i Hobro ugen ud.

- Så tror jeg, jeg er kommet en del tættere på en afklaring af min fremtid, siger angriberen, der dog ikke har Hobro IK eller en tilværelse i NordicBet Ligaen i sin kalender.

- Jeg kigger på udlandet, men jeg vil da ikke helt udelukke Superligaen, siger Emil Berggreen.

Nimo Gribenco - tidligere på kontrakt i AGF - træner nu i Hobro. Foto: Torben Hansen

AGF-talenter på prøve

Hobro har også givet forsvarsspilleren Jacob Dehn Andersen, der senest har spillet i Skive, lov til at træne med i øjeblikket.

Derudover er fem spillere på prøvetræning. Det er angriberen Jordie van der Laan, der senest har spillet i den tredjebedste hollandske række, samt fire unge danske talenter.

Tre af dem har fået deres opvækst i AGF, Mostafa Maarouf, Sune Balle og Nimo Gribenco.

Endelig ser Hobro nærmere på angriberen Mikkel Michelsen, der kommer fra OB’s U19-rækker.