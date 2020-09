Emil Bergholt duftede point mod mestrene: - Claar tørrede flere gange røv i os

HÅNDBOLD:Det var en tydeligt skuffet Emil Bergholt, som stillede op til interview efter kampen. Selvom Aalborg Håndbold var klare favoritter, så var det til at se i øjnene på den unge stregspiller, at han så en mulighed for at få point med fra kampen.

- Vi kæmpede godt, og jeg synes, at det siger lidt om vores kamp, at vi er skuffet over, at vi ikke fik ét point mod så godt et hold. Vi lavede for mange personlige fejl i forsvaret, og jeg tager også flere af dem på min kappe, men det var det, som blev udsalgsgivende, lyder det fra Emil Bergholt.

Mors-Thy havde stadig muligheder i opgøret med et kvarter tilbage, da hjemmeholdet kun var foran med to. Men så satte sidste års mestre tempoet i vejret, og få minutter senere var føringen øget til fem.

- Den store forskel på os og Aalborg er, at de har klassespillere fra den øverste hylde. Felix Claar tørrede af flere omgange røv i os. I stedet for, at han skulle kæmpe for sine mål, så satte han en mand og kom lige igennem. Det må ikke ske på det her niveau, siger Mors-Thy-spilleren.

Emil Bergholt ser dog stor fremgang, i forhold til senest de var underdogs mod TTH Holstebro.

- Da vi mødte Holstebro slog vi op i banen. Det gjorde vi ikke mod Aalborg. Vi kæmpede, med det vi havde gennem kampen, og det var ikke langt fra at række til point.

Faktum efter fire kampe er, at Mors-Thy står med fire point.

- Vi har vundet, de to kampe vi skulle, mens vi har tabt de to gange, hvor vi var undertippede. Det kan vi være tilfredse med, lyder det fra stregspilleren.

Mors-Thy møder på lørdag Ribe-Esbjerg HH hjemme i Sparekassen Thy Arena | Mors.