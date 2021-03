Emma fra Dronninglund er kåret som den bedste spiller i ligaen

FODBOLD:Fortuna Hjørring vandt det danske mesterskab i Gjensidige Kvindeligaen 2019/20, og det betød, at vendelboerne kvalificerede sig til denne sæsons Champions League.

Den turnering er man dog ude af nu, efter klubben onsdag eftermiddag røg ud med et sammenlagt 0-9-nederlag til FC Barcelona i ottendedelsfinalerne.

Inden kampen fik hjemmeholdets Emma Snerle at vide, at hun er årets spiller i Gjensidige Kvindeligaen. En pris, der vækker stor begejstring hos Fortuna-angriberen, der stammer fra Dronninglund.

- Det er fedt at blive hædret med sådanne priser, det giver pote. Det er selvfølgelig også holdets fortjeneste, fordi vi vinder mesterskabet i foråret, lyder det fra den blot 19-årige angriber, der også blev kåret som Efterårets Profil og Årets Talent i sidste sæson.

Fortuna Hjørring kan matche de fleste klubber i Gjensidige Kvindeligaen, men FC Barcelona kunne man altså ikke hamle op med.

Catalanerne grundlagde allerede fundamentet for avancement i det indledende opgør, hvor de vandt med 4-0. I Hjørring kunne Barcelona tage en endnu større sejr, nemlig 5-0.

Selvom det altså ikke blev til videre avancement, kan spillerne tage ved lære af opgørene mod de helt store klubber.

- Vi får helt vildt meget ud af de her kampe mod store klubber som FC Barcelona. I ligaen er vi et af de bedste hold, så det er fedt at blive matchet med et af de bedste hold i hele verden. De spiller på et internationalt højt niveau, og vi kan som individuelle spillere blive testet af på det højeste niveau. Som hold får vi også meget ud af det, for vi rykker tættere sammen i bussen, siger Emma Snerle.

Heller ikke Brøndby IF kom videre i denne sæsons Champions League. De røg ud til franske Lyon, der også regnes som en af de største klubber, med et nederlag på sammenlagt 1-5.