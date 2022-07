En AaB'er er tilbage, mens en anden er ude: Her er status før Horsens-kamp

FODBOLD:Der er både godt og dårligt nyt til AaB-træner Lars Friis, før han søndag sender sit hold i kamp på hjemmebane mod AC Horsens.

Den norske forsvarsspiller Daniel Granli, der på grund af en skade er gået glip af størstedelen af opstarten og også de to første superligakampe mod Viborg og FC København, er kampklar igen.

- Granli er aktuel i forhold til truppen til i morgen, konstaterer Lars Friis.

Til gengæld er Andreas Poulsen, der fik sin debut i sidste søndags 1-3-nederlag til FC København, tilbage på skadeslisten. Mens holdkammeraterne trænede lørdag formiddag, måtte venstrebacken nøjes med at trække i løbeskoene.

- Andreas har fået et lille overload, der gør, at vi passer lidt på ham igen. Det er de skridt, vi skal tage. Vi skal hele tiden sørge for at blive bedre, og derfor kører vi også nogle gange lige på grænsen. Der er ikke sket noget vildt, men det er nok til, at han ikke er med i morgen, siger Lars Friis.

Reservemålmand Theo Sander deltog heller ikke i lørdagens træning, men det skyldes, at han skal have spilletid på klubbens U19-hold.