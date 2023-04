Intens træningssession - AaB-spiller slået ud af skade

GISTRUP:I høj solskin afviklede AaB-truppen mandag formiddag en særdeles intens træningssession på kunstgræsset i Gistrup.

Oscar Hiljemark piskede sine spillere igennem, og alle spillere gik til den. Der var mange nærkampe, og spillerne gav sig fuldt ud i alle dueller. Det var sådan en træning, som AaB's nuværende trænerteam Hiljemark og Würtz ville have knuselsket, da de selv var aktive.

Sådan en intensitet indebærer altid en risiko for slagskader. Sådan en fik Jakob Ahlmann, da han modigt kastede sig ned for at blokere et forsøg fra Oliver Ross.

Ahlmann blev liggende, og ved første øjekast så det ikke godt ud, da han om nogen i AaB-truppen er kendt for at kunne tåle fysisk kontakt.

Fysioterapeut Morten Skjoldager var hurtig ved havelågen og fik bundet Ahlmanns højre ankel ind. Lettere humpende forlod Ahlmann træningen, men ifølge den rutinerede back er der ingen grund til at skrive ham på skadeslisten endnu.

- Du skal ikke regne mig ude af Silkeborg-kampen. Slet ikke, lød det fra Ahlmann, der havde overskud til at smile, mes replikken blev leveret.

Smil var der også hos en anden AaB-back. Kasper Jørgensen var nemlig tilbage i fuldt vigør.

- Jeg var lidt mere med i dag, end jeg har været normalt. Det var første gang, at jeg var sådan rigtigt med i træningen. Når jeg løber frem og tilbage kan jeg godt mærke, at lungerne lige skal vænne sig til fodboldbevægelserne igen. Det er noget andet end at løbe rundt om banen for sig selv, siger Kasper Jørgensen.

- Der er nogle situationer, hvor jeg tænker lidt over det, og der er andre situationer, hvor jeg ikke når at tænke over det, og det føles sådan set okay. Jeg vil tro, at jeg er på 85-90 procent af min normale ydeevne i forhold til anklen, siger Kasper Jørgensen.

Umiddelbart så han ud til at være meget mobil, og han så på ingen måde hæmmet ud i sine bevægelser. Derfor ligner det også et snarligt comeback til Kasper Jørgensen, der kan ende med at drage fordel af AaB's deltagelse i pokalturneringen.

- Vi håber måske på, at jeg allerede kan komme i spil på fredag, men ellers håber vi, at jeg kan være med tirsdag i pokalkampen. Vi må dog lige se, hvordan anklen reagerer, og så må vi se, om træneren vil gøre brug af mig, siger Kasper Jørgensen.

Der er ingen tvivl om, at den relativt nye AaB-back er glad for at være tilbage i fuld træning.

- Årh det er dejligt. Det har været hårdt at skulle løbe rundt for mig selv uden at kunne hjælpe holdet. Derfor er det også dejligt at være med til en hel træning for første gang, som jeg var i dag, siger backen, der har fået skadespausen brugt på at lære Aalborg lidt bedre at kende.

- De andre spillere har været gode til at tage mig med rundt og vise mig byen over en kop kaffe. Jeg har godt nok fået drukket meget kaffe i den her periode, konstaterer en taknemmelig Kasper Jørgensen.